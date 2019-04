Er zwemt een zeehond bij Utrecht

Een opvallende gast in de buurt van Utrecht. Bij het plaatsje Vianen zwemt een zeehond rond. Een man kwam het dier tegen tijdens het uitlaten van zijn hond.

De zeehond lag te zonnen op een strandje bij de rivier de Lek. Je ziet het dier in het filmpje hierboven.

Wadden

Zeehonden kom je in Nederland vooral tegen in de Waddenzee, maar soms maken ze een uitstapje naar een rivier. Acht jaar geleden was er ook al een zeehond bij de Lek.