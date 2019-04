GTST begint met soap speciaal voor mobieltjes

De serie is alleen te bekijken via de Stories op Instagram en duurt vier weken. Elke schooldag posten ze nieuwe filmpjes.

De soap Goede Tijden, Slechte Tijden heeft een nieuwe serie, speciaal voor op je mobiel. Het is voor het eerst dat een soap in Nederland zoiets doet.

Vincent Visser, bekend van de serie Brugklas, speelt de hoofdrol. Ook YouTuber Hanwe speelt mee. Het gaat over een jongen die in de problemen zit op het eiland Curaçao en daarom naar Nederland vlucht. Daar ontmoet hij een populaire influencer en worden zijn problemen alleen maar groter.

Volgens de acteurs is het heel anders om te acteren voor een video op een telefoon. Zo staan ze allemaal heel dicht bij elkaar om allemaal in beeld te komen. Dat moet, omdat het scherm van een mobiel veel minder breed is dan het scherm van een televisie.

Liefde en ruzies

Goede Tijden, Slechte Tijden is al bijna 30 jaar op televisie te zien. De soap gaat over het leven van de inwoners van het verzonnen plaatsje Meerdijk. Vaak gaat het over liefde, ruzies en heftige gebeurtenissen.