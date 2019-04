Maaltijdbezorgers gaan politie helpen bij vermissingen

Bezorgers van maaltijddienst Deliveroo rijden vanaf vandaag met een vermissingsposter op hun tas. Ze hopen dat iemand de mensen op de foto herkent en tips heeft voor de politie.

Succes

Op de foto's staan vijf mensen die al meer dan een jaar zijn vermist. In het buitenland zijn al eerder dit soort acties geweest. In het Verenigd Koninkrijk werden drie mensen gevonden. En in België was een actie om vermiste kinderen onder de aandacht te brengen.

Social

Zo'n honderd bezorgers hebben een maand lang een poster op hun bezorgtas. Zij rijden rond in Amsterdam, Den Haag, Breda en Nijmegen. De posters worden ook via social media gedeeld, zodat ze voor iedereen in Nederland te zien zijn.