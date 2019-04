Liam wint WK plastic bekers stapelen

In Spanje is Liam van 15 wereldkampioen Sport Stacking geworden. Dat is een sport waarbij je zo snel mogelijk plastic bekers op elkaar stapelt. Het kan individueel en in teams en deelnemers maken verschillende patronen met de bekers.

Aan het WK deden 273 deelnemers uit meer dan 20 landen mee. Volgens de coach van Liam is het de eerste keer dat een Nederlander wereldkampioen is geworden met Sport Stacking.