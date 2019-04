Cyber ninja Reuben kan drones hacken

Reuben wil met zijn actie laten zien dat hackers makkelijk kunnen inbreken als er geen goede beveiliging is. Ze kunnen dan gegevens of informatie stelen.

Reuben van 13 kan iets dat niet veel andere kinderen kunnen. Hij kan drones hacken. Reuben is zo goed dat hij werd uitgenodigd voor een speciale hackers-bijeenkomst. Daar laat hij aan volwassenen zien hoe hij een drone hackt.

Normaal gesproken is het verboden in te breken op iemands computer of netwerk. Maar sommige hackers, zoals Reuben, doen het juist wel. Bedrijven geven daar toestemming voor, zodat ze kunnen leren waar ze hun beveiliging moeten verbeteren.

