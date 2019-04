Silver mag op 12 mei zingen op de middenstip

Silver, de winnaar van The Voice Kids is superblij: hij mag op 12 mei zingen in de Johan Cruijff ArenA. In de finale van The Voice Kids deed zijn coach Ali B. daar een oproep voor.

Na Silvers optreden zei Ali B. dat iedereen de hashtag #silveropdemiddenstip moest gebruiken. Al heel snel was die hashtag trending op Twitter.

12 mei

Ali B. en Silver hoopten op de wedstrijd Ajax - Tottenham Hotspur in de Champions league, maar dat kon niet. In een filmpje op Instagram vertelt Silver dat hij nu op 12 mei mag zingen bij de eredivisiewedstrijd Ajax - FC Utrecht.