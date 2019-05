Dieren afschieten bij vliegveld Twente: mag dat?

Er is flinke discussie over vliegveld Twente. Bij dat vliegveld worden regelmatig dieren verjaagd en soms zelfs afgeschoten als ze op de landingsbaan lopen. Maar niet iedereen vindt dat goed.

Volgens het vliegveld is dat nodig omdat er anders onveilige situaties ontstaan. Een vogel kan bijvoorbeeld per ongeluk in de motor van een vliegtuig vliegen. Daardoor kan de motor uitvallen. Ook kan er veel vertraging ontstaan als een dier opeens de landingsbaan oploopt.

Nooit afschieten

Maar dierenrechtenorganisaties vinden het afschieten onnodig. Zij vinden dat het vliegveld eerst moet kijken naar andere oplossingen.

