Actie tegen pesten en schelden op het sportveld

Sporten bij een club hoort leuk en gezellig te zijn, maar toch gaat dat wel eens mis. Er wordt gepest of gediscrimineerd wordt en het gaat vaak over winnen en niet over plezier hebben. Twee bekende voetballers willen daar iets aan doen.

Straatvoetballer Nasser El Jackson en Nederlands kampioen FIFA Koen Weijland gaan langs voetbalclubs. Ze willen kinderen en voetbaltrainers laten zien hoe sporten positief en leuk blijft.