Standbeeld Bartje moet weg vanwege te veel selfies

Op het beeld staat Bartje Bartels. Dat is de hoofdpersoon uit de oude boeken van de Drentse schrijver Anne de Vries. Het beeld is 8 meter hoog.

Het beeld werd begin april langs een snelweg bij Assen geplaatst en sindsdien willen veel mensen selfies maken met Bartje. Dat is onhandig, want daarvoor moeten ze eerst over het erf van een boer. En de boer had daar behoorlijk veel last van.

Het is nog niet bekend of er een nieuwe plek voor Bartje komt.