Nep-zebrapad moet weg: 'te onveilig'

"Welke hobbyschilder is enthousiast met witte verf aan de slag gegaan in de Tuinstraat?". Dat schrijft de gemeente Veenendaal op Facebook. In die straat zit opeens een zebrapad, maar de gemeente weet daar niks van. Vandaag wordt het zebrapad verwijderd.

Sommige inwoners balen. Zij waren er eigenlijk wel blij mee. Het pad ligt op een druk kruispunt waar je goed op moet letten met oversteken.

1000 euro

Toch mag het zebrapad niet blijven, omdat het volgens de gemeente voor onveilige situaties kan zorgen. De verf kan er niet meer af, dus moeten er nieuwe stenen komen. Dat kost ongeveer 1000 euro.

De gemeente weet nog niet wie het zebrapad heeft geverfd. Als ze die persoon vinden, willen ze graag met hem of haar praten.