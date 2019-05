Wat vinden buitenlandse influencers van Nederland?

De influencers zijn onder andere twee moeders die in Spanje vooral bekend zijn van Instagram. Ze maken vooral foto's van hun gezinsleven.

Als toeristen naar Nederland komen willen ze vaak alleen naar Amsterdam en naar de molens. Jammer, vindt het Nederlands toerismebureau. Daarom hebben ze deze week Spaanse en Italiaanse influencers uitgenodigd. Die gaan een kijkje nemen bij minder bekende plekken in Nederland.

En mis stories podéis ver estos días el recorrido que estamos haciendo en Holanda para nuestro blog de viajes. El objetivo es conocer los destinos más significativos de este país vinculados con la lucha de sus habitantes contra el agua y su vinculo histórico con su vecino el mar. Vamos a descubrir obras de ingeniera increíbles pero también paisajes naturales magníficos y pueblos idílicos.