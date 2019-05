Noa (12) vist kluis op met 46 jaar oude trouwringen

Noa van 12 deed vorige week een bijzondere vondst. Hij was aan het magneetvissen en trok met zijn magneet een verroest kistje boven water. Daar bleken oude trouwringen in te zitten.

Op het kistje stond een naam en een adres. Na een tijdje zoeken en rondvragen vonden Noa en zijn moeder de eigenaar van het kistje, Selma.

1973

Zij vertelde dat het kistje in 1973 is gestolen. De trouwringen waren van haar ouders. De dief heeft waarschijnlijk een paar dure dingen uit het kluisje gehouden en heeft toen de rest in het water gegooid.

Selma is superblij dat ze de bijzondere familieschat weer terug heeft.

Wat is magneetvissen?

Bij magneetvissen probeer je met een grote magneet bijzondere dingen uit het water te halen. We maakten daar eerder deze video over: