Zeldzaam: drie tijgertjes geboren in Nederlandse dierentuin

Geboortenieuws uit Safaripark Beekse Bergen: er zijn drie Siberische tijgers geboren. Dat is al 10 jaar niet meer gebeurd in het park. Volgens de verzorgers gaat goed met de welpjes en hun moeder.

De Siberische tijger is de grootste tijgersoort die bestaat. Er leven er nog maar zo'n 500 in het wild in Azië. In verschillende dierentuinen leven er ook nog ongeveer 500.

Belangrijk

Volgens het dierenpark is de geboorte daarom erg bijzonder. De Siberische tijger is een bedreigde diersoort, en daarom zijn de welpjes belangrijk voor het blijven bestaan van de soort.