Geen vakantie voor Maud en Loek: ze wonen in een Bed and Breakfast

Is jouw vakantie na dit weekend ook voorbij? En heb je lekker gerelaxt? Voor de meeste kinderen is de vakantie een tijd om bij te komen.

Maud van 10 en Loek van 12 hebben juist een hele drukke week gehad, want hun ouders hebben een Bed and Breakfast. Dat is een soort hotel waar mensen kunnen overnachten. Er zijn 12 verschillende kamers en het gezin woont er zelf ook.