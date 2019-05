Deze jongeren trainen om strandwacht te worden

De zomer komt eraan, en in die tijd zijn er altijd extra strandwachten nodig. Dat zijn mensen die ingrijpen als er iets misgaat bij het strand.

Maar die strandwachten vinden is lastig. De helft van alle reddingsbrigades in Nederland heeft een tekort. In de plaats Ouddorp in Zuid-Holland hebben ze een oplossing: 15 jongeren worden opgeleid tot strandwacht.