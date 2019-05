Kalvijn smokkelt met Gekkenwerk: De Missie nog niet op 1

YouTuber Kalvijn geeft zichzelf meer tijd voor zijn nieuwe uitdaging. Het is hem niet gelukt om op nummer 1 in de muziek-hitlijsten te komen.

Vorige week plaatste Kalvijn de zevende aflevering van zijn serie Gekkenwerk. Hij kreeg de uitdaging om binnen 24 uur een nummer 1-hit te maken. Hij maakte binnen een dag het nummer De Missie . De bedoeling was dat het nummer binnen een week op nummer 1 in de Top 50 op Spotify zou komen.

Wat is er gebeurd?

Maar dat is niet gelukt. Het nummer is miljoenen keren beluisterd, maar staat niet bovenaan. Op dit moment staat het nummer op plek 7. Daarom komt er nog geen nieuwe aflevering van Gekkenwerk.

Meer tijd

Zijn manager zegt dat Kalvijn toch langer dan een week gaat afwachten of De Missie nog op 1 komt. Vandaag vertelde Kalvijn in zijn story op Instagram dat hij het jammer vindt dat het niet is gelukt: