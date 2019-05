Twee minuten stilte om 20:00 uur: het is Dodenherdenking

Kinderen en jongeren vinden twee minuten stil zijn belangrijk, blijkt uit een onderzoek. De Tweede Wereldoorlog duurde van 1940 tot 1945. In deze video zie je er meer over:

Vanavond om 20:00 uur is het in heel Nederland twee minuten stil. Dat gebeurt om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en omgekomen Nederlandse militairen te herdenken.

Voor kinderen is er een Nationale Kinderherdenking in Madurodam. Verslaggever Noortje is daarbij. Dat zie je vanavond in het Jeugdjournaal.

Wij zijn benieuwd: vind jij het moeilijk om stil te zijn tijdens de Dodenherdenking?