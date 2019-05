Rand (12) vertelt over leven in oorlog bij de Dodenherdenking

Vanavond om 20:00 uur is heel Nederland twee minuten stil. Dan worden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. In Nederland is de oorlog al lang voorbij, maar dat is niet overal zo.

Syrië

Een van de landen waar het nog steeds oorlog is, is Syrië. Rand van 12 komt daarvandaan. Ze woont nu twee jaar in Nederland. Vanavond vertelt ze in Den Haag hoe dat is.