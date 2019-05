Het is Bevrijdingsdag!

Het is vandaag 5 mei: Bevrijdingsdag! Vandaag worden in het hele land grote feesten georganiseerd. Ieder jaar vieren we op deze dag dat de Tweede Wereldoorlog op 5 mei 1945 voorbij was voor Nederland en dat we sindsdien in een vrij land leven.

Wat ga jij vandaag doen? Wij zijn benieuwd of je vindt dat er genoeg voor kinderen te doen is. Reageer op de stelling: