Spannende avond voor Ajax en Willem II: wie wint de beker?

Een spannende avond voor voetbalclubs Ajax en Willem II. Vanavond spelen ze tegen elkaar in de bekerfinale.

Het gaat om de finale van de KNVB Beker. Dat is een competitie tussen verschillende voetbalteams. Het toernooi begon met 64 teams. De winnaar mocht steeds door naar de volgende ronde. Nu zijn er nog twee teams over: Ajax en Willem II.

Voor Willem II-spelers is deze wedstrijd extra bijzonder, want ze maken niet vaak kans om zo'n prijs te winnen. Aanvoerder Jordens Peters zegt dat ze heel graag willen winnen en dat het voor veel jongens de eerste finale is.

Ajax

Ajax speelde afgelopen weken in Champions League juist tegen grote internationale clubs zoals Real Madrid en Juventus. Maar deze wedstrijd is net zo spannend, zegt Matthijs de Ligt van Ajax.