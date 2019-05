Politie op zoek naar ontsnapte wallaby

In het dorp Winterswijk in Gelderland is een wallaby ontsnapt. Dat is een soort kleine kangoeroe.

Dierenambulance

De dierenambulance was bij het dier in de buurt, maar het lukte niet om het dier te vangen. Omdat zij door moesten naar een andere plek, zijn ze gestopt met zoeken. Mensen van de dierenambulance denken dat hij vanzelf weer opduikt.

Fuyun van 15 filmde de wallaby vanochtend toen ze net wakker was.