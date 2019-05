Hakim (11) mocht als verrassing mee in de helikopter met dj Sam Feldt

Het is vandaag Bevrijdingsdag. Naast alle festivals is er ook een 5 mei-kinderlezing. Daarbij mag één kind iets vertellen over vrijheid. Dit jaar mocht Hakim dat doen.

Verrassing

Maar dat was niet het enige. Hakim wil later graag dj worden, en daarom mocht hij als verrassing backstage kijken bij het optreden van dj Sam Feldt. En hij mocht ook mee in de helikopter!