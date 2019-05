Ajax wint de bekerfinale van Willem II

Feest bij Ajax: ze hebben gisteravond de bekerfinale gewonnen. In Rotterdam versloegen ze voetbalclub Willem II met 4-0. Het is voor het eerst in vijf jaar dat Ajax weer een prijs wint.

Daley Blind maakte in de 38e minuut de eerste goal, en daarna scoorde Klaas-Jan Huntelaar twee keer. Het laatste doelpunt werd gemaakt door Rasmus Kristensen. Bekijk hier een korte samenvatting van de wedstrijd: