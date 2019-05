Steeds meer mensen verhuizen naar een stad

Het wordt steeds drukker in steden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat in de komende 10 jaar veel meer mensen in een stad gaan wonen.

Utrecht

De nieuwe inwoners zijn vooral mensen uit het buitenland die in de Nederlandse steden willen werken. Ook voor goede opleidingen en scholen komen mensen naar de stad. De snelst groeiende stad is Utrecht.

Lijkt het jou leuk om in een stad te wonen? Reageer op de stelling: