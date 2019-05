Zanger Duncan Laurence onderweg naar het Songfestival

Zanger Duncan Laurence is onderweg naar Tel Aviv in Israël. Daar wordt volgende week het Eurovisie Songfestival gehouden. Deze week zijn de repetities en kan hij oefenen op het podium.

Duncan Laurence gaat het lied Arcade zingen. Toen het nummer bekend werd gemaakt, maakten we er deze video over:

Laurence reist met een heel team naar Israël, ook met onder andere zangeres Ilse DeLange. Zij deed in 2014 samen met Waylon mee aan het Songfestival en werd toen tweede.

De zanger staat donderdag 16 mei in de halve finale. Hij hoopt door te gaan naar de grote finale. Die is op zaterdag 18 mei.

Here we go! ✈️