Politie-agenten in Parijs worden gek van vlooien

Een politiebureau in de Franse hoofdstad Parijs is voorlopig dicht. Het bureau zit namelijk helemaal vol met vlooien! De agenten hebben er al drie weken last van.

Vlooienbeten

Steeds meer politieagenten kregen last van vlooienbeten en namen de vlooien van het werk mee naar huis. Daar werden hun kinderen ook door vlooien gebeten. Zo konden de kriebelende beestjes zich blijven verspreiden.

Grondige schoonmaak

Het politiebureau is al een paar keer schoongemaakt, maar dat heeft niet geholpen.

Het bureau wordt daarom vandaag en morgen nog grondiger gereinigd. Volgens deskundigen had dat eigenlijk al eerder moeten gebeuren. Het is nog niet duidelijk wanneer het politiebureau weer open kan.