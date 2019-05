Kinderen maken zaadbommetjes om insecten te helpen

Het gaat niet goed met veel plant- en diersoorten. Om daar wat aan te doen hebben kinderen van de kidsclub van natuurmuseum Naturalis zaadbommetjes gemaakt. Ze hopen dat er daardoor meer verschillende planten én insecten in hun buurt komen.

Verspreiden

Zaadbommetjes maak je door aarde, klei en zaadjes samen te persen tot kleine balletjes. Vervolgens gooi je die balletjes ergens de natuur in. Vaak spatten de balletjes op de grond kapot. Dat is precies de bedoeling. Daardoor verspreiden de zaadjes zich over een groot stuk land.

In de video hierboven zie je hoe kinderen de zaadbommetjes maken.