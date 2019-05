Oproep: wat wil jij weten van Snelle?

We gaan binnenkort met jullie vragen langs bij een van de grootste talenten in de Nederlandse muziek: Snelle. Een half jaar geleden had nog bijna niemand van hem gehoord, maar de laatste maanden gaat het hard.

Zijn nummer Scars is al meer dan 4 miljoen keer bekeken op YouTube en JeBroer en Enzo Knol zijn fan. Heb jij een vraag voor de zanger en rapper? Stel hem dan uiterlijk zondag 12 mei.