Drie vragen over het EK Voetbal onder 17

Het EK onder 17 is bezig. Dat is een toernooi voor mannen- en vrouwenteams met alleen maar spelers onder de 17 jaar. Dit jaar is het toernooi voor de mannen in Ierland, de vrouwen spelen in Bulgarije.

Hoe doet Oranje het?

Oranje doet het tot nu toe hartstikke goed. De mannen zijn al door naar de volgende ronde. Vrijdag spelen ze in de groepsfase nog tegen Frankrijk. Het is nog niet duidelijk tegen wie ze staan in de kwartfinale.

De vrouwen hebben hun eerste wedstrijd gewonnen. De tweede spelen ze vanavond tegen Duitsland. De wedstrijden van Oranje zijn live te zien via nos.nl.