Meer dan 20.000 kinderen van school gehaald na bommelding

Alle scholen in de Belgische plaatsen Aarschot, Diest en Westerlo zijn vandaag ontruimd vanwege een bommelding. Op de scholen zitten bijna 22.000 kinderen. Zij zijn naar sporthallen in de buurt gebracht. Hun ouders mogen ze ophalen.

In het politiebureau van Westerlo werd een brief gevonden waarop stond dat er een bom af zou gaan. De politie doorzoekt daarom alle scholen. Tot nu toe is er nog niets gevonden.

Geen paniek

De politie raadt mensen in Aarschot voor de zekerheid aan om binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden.

Volgens een Belgische journaliste was er geen paniek, maar zijn ouders en kinderen wel geschrokken van het nieuws. De politie houdt de situatie goed in de gaten.