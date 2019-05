Drie vragen over de Olympische Spelen voor soldaten

Over één jaar worden in Nederland de Invictus Games gehouden. Dat is een soort Olympische Spelen voor soldaten die gewond zijn geraakt of die psychische problemen hebben gekregen door hun werk.

Maar wat zijn de Invictus Games precies? Door wie zijn de Invictus Games bedacht? En wat heeft prins Harry ermee te maken? In het filmpje hierboven zie je er drie vragen over.