Popconcerten voor kinderen steeds populairder

In poppodium TivoliVredenburg in Utrecht organiseren ze regelmatig dit soort feesten. Veel artiesten vinden het leuk om er op te treden. Verslaggever Milou ging naar een avond met optredens van Tabitha, Poke en Supergaande.

Michiel Peeters van TivoliVredenburg organiseert dit soort avonden. Hij zag dat Nederlandse hiphop steeds populairder werd, maar dat die artiesten vaak alleen 's nachts in discotheken optreden. Nu treden ze vaker in concertzalen op en kunnen kinderen ze ook zien.

De kinderen in Utrecht zijn daar blij mee. Ze vertellen dat de sfeer goed is, dat je nieuwe vrienden kan maken en ze vinden het fijn dat je niet de hele tijd tegen dronken volwassenen aan loopt. In de de video zie je meer over dit soort feesten.