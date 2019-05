Ronnie Flex en De Ligt eten met de koning

Er was vandaag een bijzondere lunch in Paleis Noordeinde. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hadden 28 mensen uitgenodigd die het afgelopen jaar iets bijzonders hebben gedaan of bereikt.

Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt was een van de genodigden. Gisteren verloor hij de halve finale van de Champions League, maar vandaag schoof hij gewoon aan. Andere bekende mensen waren paralympische sporter Bibian Mentel, schaatser Suzanne Schulting en rapper Ronnie Flex.

Ronnie Flex was uitgenodigd omdat hij dit jaar de popprijs heeft gewonnen. Hij vond het een mooie ervaring en zegt dat hij echt iets bereikt heeft in zijn leven. Met koningin Máxima had hij het even over zijn dochter.