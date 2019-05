Jongeren vaak opgelicht met naaktfoto's

Jongeren maken wel eens naaktfoto's of video's van zichzelf. En het gebeurt ook wel eens dat ze die online delen. Dat gaat niet altijd goed. Soms komen de beelden bij mensen met slechte bedoelingen terecht.

Meisjes en jongens van soms nog maar 12 of 13 jaar maken het mee. Een jongen denkt dan bijvoorbeeld dat hij zijn naaktfoto of video met een leuk meisje of een leuke jongen deelt, maar eigenlijk stuurt hij het naar een oplichter. Die dreigt om de beelden online te zetten, als er niet snel veel geld wordt betaald.