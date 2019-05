Mega-transfer voor Nederlandse Dominique Bloodworth

Ze is nog wat minder bekend dan Lieke Martens en Vivianne Miedema, maar Dominique Bloodworth zorgt vandaag wel voor groot nieuws in het vrouwenvoetbal. Ze vertrekt naar de topclub VfL Wolfsburg.

Het contract van Dominique bij de Engelse club Arsenal was nog niet voorbij. Haar nieuwe club moest daarom geld betalen, zodat ze bij hen komt spelen. Dat heet een afkoopsom. Bij het mannenvoetbal is dat normaal, maar bij vrouwen komt zoiets bijna nooit voor.

Dominique Bloodworth is 24 jaar en werd geboren in het Limburgse Horst. Ze is een van de basisspelers van Oranje en in 2015 ging ze bij Arsenal voetballen. Met die club werd ze dit jaar kampioen van de Engelse competitie.