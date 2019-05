Verwaarloosde leeuwen gered en naar Nederland gebracht

Drie verwaarloosde leeuwen zaten jarenlang in een kleine dierentuin in Albanië. Die dierentuin staat bekend als de slechtste van Europa. Maar Lenci, Bobby en Zhaku zijn nu gered.

Dierenbeschermers haalden ze naar Nederland. In een opvang bij het dorp Nijeberkoop hebben ze veel ruimte en worden ze behandeld door artsen. Ze moeten wel even wennen aan de grotere ruimte en de zachte bodem onder hun poten.

Voorlopig blijven de drie in Friesland om op te knappen. Als alles goed gaat, mogen ze later naar een groot natuurgebied in Zuid-Afrika.