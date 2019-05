Hoe gaat het tot nu toe met de VAR?

Sinds dit seizoen kijken er bij Nederlandse eredivisiewedstrijden ook videoscheidsrechters mee. Vandaag is een groot rapport uitgekomen over de beslissingen van de videoscheidsrechters (VAR). Door de VAR zijn 22 doelpunten die in het veld werden goedgekeurd, alsnog afgekeurd.

Wat doet de VAR?

Videoscheidsrechters kunnen in een herhaling terugkijken wat er op het veld gebeurt. Daarna kunnen ze de scheidsrechters in het veld advies geven. Scheidsrechters mogen zelf bepalen of ze dat advies opvolgen of niet.