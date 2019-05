Lil' Kleine treedt vandaag twee keer op in de Ziggo Dome

Hij is daarmee de eerste Nederlandse rapper die in z'n eentje een show geeft in de grote concerthal. De avondshow begint om 20.30 uur en is helemaal uitverkocht.

De middagshow is niet uitverkocht en begint om 15.00 uur. Daar zullen vooral veel kinderen naartoe komen. Verslaggever Malou is er ook bij. Je ziet haar verslag vanavond in het Jeugdjournaal.