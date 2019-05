Drugsboot wordt opgeruimd, maar begint opeens te zinken

Politieagenten in Moerdijk waren een schip aan het opruimen toen er opeens water naar binnen kwam. Criminelen gebruikten het schip om drugs op te maken. Agenten denken daarom dat de criminelen het schip expres wilden laten zinken.

Pomp

In het schip zat een verborgen pomp die water van de rivier naar binnen pompte. Daardoor kwam er steeds meer water in de boot te staan. De politie denkt dat de criminelen de pomp expres hebben aangezet om bewijsmateriaal vernietigen.

Als de boot was gezonken, was het namelijk veel lastiger geworden om bewijs te verzamelen. Het lukte de politie om de pomp uit te zetten, maar er lag toen al veel water in de boot.