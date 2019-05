Dwars: Pramesthi wil een wijkkrant voor kinderen

Pramesthi woont in Delft en is gek op lezen. Iedere week krijgt ze een paar buurtkranten op de mat. Maar ze vindt het jammer dat er in die wijkkranten alleen dingen voor volwassenen staan.

Zo worden er vaak moeilijke woorden gebruikt en staan er weinig stripjes of tekeningen in. Pramesthi hoopt dat er in de krant ook een pagina voor kinderen kan komen. Met verslaggever Noortje gaat ze naar de redactie om te vragen of dat kan.