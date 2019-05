Ontbijtjes, cadeautjes en complimentjes op Moederdag

Vandaag is de dag om je moeder in het zonnetje te zetten. Het is Moederdag! Op Instagram plaatsten verschillende bekende mensen een foto met hun moeder:

dafne_schippers Utrecht, Netherlands

Quality time with my mom watching the #Utrechtmarathon on the #dafneschippersbridge โ˜บ๏ธ๐Ÿงก๐Ÿ”† #mothersday

ninahouston_

Fijne Moederdag mam ๐Ÿ’• Dankjewel voor alles ๐Ÿ’›

shanekluivert

Happy mothersday to the best mom of the whole๐ŸŒ. Love you so much๐Ÿ’™๐Ÿฅ‡

Heb je een leuke foto van jou en je moeder op Moederdag? Mail hem dan naar jeugdjournaal@nos.nl

Veel kinderen maken een ontbijtje op bed voor hun moeder, maar je kunt natuurlijk ook een cadeautje geven of gewoon iets liefs voor haar doen. Daar hebben we een stelling over. We zijn benieuwd naar jouw mening!