Furtjuh over uit de kast komen, gelukkig zijn en haatreacties

Rutger Vink maakt sinds 2012 video's en heeft meer dan een half miljoen abonnees. Iedere week maakt hij video's voor zijn kanaal Furtjuh. Jullie hadden veel vragen voor hem en Milou is ze aan hem gaan stellen.

Hij vertelt bijvoorbeeld hoe hij aan de naam Furtjuh is gekomen en wanneer hij uit de kast is gekomen. Ook praat hij met Milou over zijn theatershow en verklapt hij wat zijn favoriete video is.