Silver zingt op de middenstip bij Ajax - FC Utrecht

Silver, de winnaar van The Voice Kids, mocht vandaag optreden in de Johan Cruijff Arena. Voor de wedstrijd Ajax - FC Utrecht zong hij het lied Bloed, Zweet en Tranen van André Hazes. Dat nummer zong hij ook in de finale van the Voice Kids.

Zijn coach Ali B. zei toen dat het heel gaaf zou zijn als Silver het lied ook in de ArenA zou zingen. Ali B. moedigde iedereen aan om de hashtag #silveropdemiddenstip te gebruiken. Dat werkte goed, want Ajax las de berichtjes en nodigde hem uit.