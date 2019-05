Het is zo goed als zeker: Ajax is landskampioen

Het kan eigenlijk niet meer misgaan: Ajax is landskampioen. Vandaag wonnen de Amsterdammers met 4-1 van FC Utrecht. PSV verloor juist met 1-0 van AZ. En daarom was het in de Johan Cruijff ArenA één groot feest.

afcajax

HUUUUUUGE DAY FOR ALL OF US! ❌❌❌ #ajautr