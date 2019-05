Groot afscheid voor Robin van Persie bij Feyenoord

Van Persie had zijn vrouw en kinderen uitgenodigd voor de wedstrijd. Hij kreeg een groot applaus van het publiek. Ook hadden ze een speciaal spandoek voor hem gemaakt:

Voetballer Robin van Persie nam vandaag afscheid. Hij stopt namelijk als profvoetballer. Vanmiddag speelde hij met Feyenoord tegen ADO in De Kuip z'n laatste duel.

Robin van Persie speelde de afgelopen twee seizoenen bij Feyenoord. Daarvoor speelde hij onder meer voor Excelsior, Manchester City en Arsenal.

Nederlands elftal

Tussen 2005 en 2014 speelde van Persie ook in het Nederlands elftal. Hij is de Oranje topscoorder allertijden. Zijn bekendste doelpunt maakte hij op het WK van 2014. Met een flinke duik en een kopbal knalde de bal toen in het doel.