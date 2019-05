Sienna en Cayleigh dansen op het EK Street Dance

In Eindhoven waren vandaag een hoop vette moves en soepele dansjes te zien. Daar werd het EK Street dance gehouden. Meer dan 2000 kinderen deden daar aan mee.

Voor veel kinderen was het een drukke dag, want ze deden mee in meerdere categorie├źn. Dat geldt ook voor Sienna en Cayleigh van 12. Zij doen solo mee, maar ook met een groep. Volgens hen is het een groot voordeel om goed bevriend te zijn.