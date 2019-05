Wat wordt het nieuws van deze week? In De Week Die Komt laten we je iedere maandag een paar dingen zien waar je misschien wel meer over gaat horen.

Deze week gaan 3000 kinderen proberen een record 'inkleuren' te verbeteren, Duncan Laurence doet mee aan het Eurovisie Songfestival en er is een grote Zapp Your Planet-dag.