Zandvoort maakt zich klaar voor Formule 1

Het lijkt zo goed als zeker: de Formule 1 komt volgend jaar naar Nederland. Als het doorgaat, wordt de racewedstrijd gehouden op het circuit van Zandvoort. Maar daarvoor moet er wel nog een hoop gebeuren.

Problemen

Op de Formule 1-races zullen honderdduizenden bezoekers afkomen. Dat kan voor problemen zorgen. Volgens spoororganisatie ProRail kunnen er namelijk niet genoeg treinen rijden om alle bezoekers in Zandvoort te krijgen. Ook is de gemeente van Zandvoort bang voor enorme files rondom het circuit.

Fans

Toch zijn ook veel mensen blij dat de wedstrijd naar Nederland komt. Het levert veel geld op, bijvoorbeeld voor hotels in de buurt. Voor fans van Formule 1 is het natuurlijk ook leuk. Zij kunnen makkelijker hun helden in actie zien.