Lieve werd jarenlang verwaarloosd

Lieve weet hoe het voelt. Zij werd van haar 8e tot haar 14e thuis verwaarloosd en mishandeld. Inmiddels is ze 22 jaar en wil ze er onherkenbaar over praten. In het filmpje hierboven zie je haar verhaal.

Zonder eten naar school, geen schone kleren en weinig aandacht van je ouders. Kinderen die dat overkomt worden verwaarloosd. In Nederland hebben per jaar tienduizenden kinderen te maken met verwaarlozing.

Als je zelf iets vervelends hebt meegemaakt of hebt gezien, dan is het goed om erover te praten met een volwassenen die je vertrouwt. Ook kun je anoniem bellen (0800-0432) en chatten met de Kindertelefoon.

Politie-agent Tom Verweij wil dat mensen sneller in actie komen als ze zien dat een kind in hun omgeving niet goed wordt verzorgd. Hij ontdekte afgelopen zomer twee verwaarloosde kinderen in een huis en deelde dat verhaal op Facebook. In het filmpje hieronder zie je er meer over: