Songfestival is begonnen: Duncan Laurence over oranje loper

Alle artiesten die meedoen aan het Eurovisie Songfestival zijn aangekomen in Tel Aviv in Israël. In dat land in het Midden-Oosten wordt de liedjeswedstrijd gehouden. Voor Nederland doet Duncan Laurence mee. Hij hoeft donderdag pas te zingen, maar hij ging wel vandaag al over de oranje loper om vragen van journalisten te beantwoorden.

Er is in de stad veel politie op straat. De sfeer in het land is namelijk gespannen. Voor de veiligheid heeft de regering duizenden extra agenten ingezet.